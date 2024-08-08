بالصور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظارمتابعيها في أحدث ظهور لها من فرنسا، حيث نشرت مجموعة من الصور،عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين مرتدية فستانًا باللون الأخضر، وهي تتناول وجبة العشاء في أحد المطاعم، واكتفت بنشر تلك الصور دون التعليق عليها.

آخر أعمال ياسمين صبري

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "رحيل"، الذي عرض في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، ويعد مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مي القاضي، هاجر الشرنوبي ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام.

أحداث مسلسل "رحيل"





تدور أحداث المسلسل حول ياسمين صبري التي تقوم بدور فتاة شعبية تعمل مهندسة وتجمعها قصة حب مع أحمد صلاح حسني الذي يظهر بشخصية شاب من الإسكندرية يعمل في تجارة الخشب، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وتجسد عارفة عبدالرسول شخصية سيدة صعيدية يتم قتل زوجها وتحاول البحث عن قاتله ضمن الأحداث.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية"، آخر أعمال ياسمين صبري في دراما رمضان، والذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبوداود، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي، والمسلسل من إخراج مرقس عادل.