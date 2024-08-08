نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهى عابدين تكشف مصير مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة نهى عابدين، اليوم الخميس،ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشفت خلال اللقاء عن كواليس مشاركتها في الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024، كما كشفت عن مصير مشاركتها في الجزء الثاني من العمل.

حيث قالت نهى:" إن شاء الله موجودة في الجزء الثاني من (العتاولة) وما زال في مرحلة الكتابة، وربنا يوفقنا في أي خطوة قادمة على مستوى العمل".

وأضافت عن كواليس مشاركتها في الجزء الأول من المسلسل، قائلة: "سعدت جدا بتجربتي مع الفنان طارق لطفي وهو ثاني تعاون بيننا، والمسلسل كان فيه مجموعة كبيرة من النجوم وأنا بحب البطولات الجماعية لأنها تعطي ثقل للعمل ولا تركز مع شخص أو موضوع واحد".



أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

وشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن،أبرزهم:أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.





أحداث مسلسل "العتاولة"

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين