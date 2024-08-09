الرابر دارين تمثل مصر في مهرجان تيم ارتي للراب بالمغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان تيم ارتي الموسيقي الدولي للراب في مدينة هرهورة المغربية، مساء الخميس 15 أغسطس.

تفاصيل مهرجان تيم ارتي الموسيقي

ويحتضن المهرجان عشر حفلات غنائية على مدار يومين متتاليين يشهد عدد من أشهر نجوم الراب المغربي، مثل أيوب عنباوي وماعيز وراستي وحسان إضافة إلى سكول بوي وحسيني وهاكلر وديوك وموشي.

وتحل مصر ضيفة شرف على النسخة الجديدة من مهرجان الراب الأكبر في هرهورة المغربية، عبر حفل مغنية الراب دارين التي تمثل مجال الراب المصري لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان تيم ارتي، وتضع مسك الختام على حفلاته مساء الأربعاء 21 أغسطس.

وكشفت منال غطاس، مديرة تيم ارتي، أن المهرجان يسلط الضوء على نجوم الراب الشباب في المغرب وتمثل هذه النسخة نقلة نوعية للكرنفال بمشاركة مصرية هي الأولى من نوعها، مضيفة أن مجال الراب المصري قوي واستثنائي بفنانيه وأغانيه، ويسعى المهرجان لاستقطاب عدد من نجومه خلال الدورات المقبلة.



ويخصص مهرجان تيم ارتي خمسين بالمئة من عائداته هذا العام لصالح فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني في مبادرة إنسانية لمساندة أهالينا في غزة، كما يشهد المهرجان على مدار أسبوع متواصل دعدد من الفعاليات الرياضية والشاطئية بجانب بطولة خاصة للألعاب الإلكترونية بجانب الحفلات الغنائية الرسمية.