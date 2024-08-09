نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلادها برفقة زملائها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الفنانة لقاء سويدان برفقة زملائها في قناة شمس، حيث شاركت "لقاء" جمهورها بفيديو لها برفقة زملائها في قناة شمس من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:" احتفال زملائي في قناة الشمس عيد ميلادي".

تعليقات الجمهور على منشور لقاء سويدان

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات العمر الطويل ليكي، ربنا يكرمك ويسعدك يارب العالمين، كل عام وانتي بخير وصحه وسلامه يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



أبرز المعلومات عن لقاء سويدان



احتفلت الفنانة لقاء سويدان، ذات الأصول اللبنانية، بعيد ميلادها، حيث بدأت موهبتها الفنية تلمع في سن مبكرة جدًا، وظهرت على الشاشة الصغيرة وهي طفلة في مسلسل "هو وهي" مع أحمد زكي وسعاد حسني.



استطاعت لقاء أن تبني مسيرة فنية متميزة، تجمع بين التمثيل والغناء، وذلك بفضل دراستها المتعمقة للفنون في معهدي الموسيقى والمسرح.



وبعدها، قدمت لقاء الكثير من مسلسلات الأطفال، كما غنت العديد من الأغنيات الخاصة بهم لمدة 7 سنوات في المسلسلات والبرامج التلفزيونية.



دراستها



درست لقاء أصول الغناء والعزف على البيانو والكونترباص في معهد الكونسيرفتوار، كما التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وأنهت دراستها فيه عام 2000.



وبعد ذلك، أكملت دراستها العليا بالموسيقى، وغنت إلى جانب على الحجار وإيهاب توفيق وتامر حسني في أوبريت مصر إرادة ونصر احتفالًا بأعياد 6 أكتوبر.



وأصدرت أول ألبوماتها الغنائية عام 2009، وحمل عنوان "فرحة حياتي" وضم 10 أغنيات.

أبرز أعمال لقاء سويدان

من أبرز أعمال الفنانة المصرية، مسلسل "تل الراهب" و"طبيبة شرعية" و"الوصفة السحرية" و"أستاذ ورئيس قسم" و"لم تضحك الأيام" و"حكايات زوج معاصر".

زيجات لقاء سويدان



تزوجت لقاء سويدان لأول مرة من زوجها أمين أحمد أنور، وأسفر زواجهما عن ابنة وحيدة تدعى جومانا.



وفي عام 2007 تزوجت بالممثل حسين فهمي بعد قصة حب عاصفة، إلا أن الزواج لم يدم طويلًا، وانفصلا بعد 5 سنوات، ووصلت خلافاتهما إلى المحكمة التي ألزمت فهمي بدفع 720 ألف جنيه لصالحها.