"هندغدغ الدنيا أنا وأسماء".. كزبرة يعلن زواجه من أسماء جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - بطريقة مضحكة، أعلن الفنان الشاب أحمد بحر، الشهير بـ «كزبرة»، من خلال مقطع فيديو يكشف فيه زواجه من الفنانة أسماء جلال، بعدما شاركا معًا في حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات.

ونشر كزبرة من خلال مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: “أنا بنصح كل شاب يشتغل ويجتهد ويتعب لحد ما يصحي يلاقي نفسه مراته أسماء جلال، المعجزات بتحصل، هندغدغ الدنيا أنا وأسماء"، وعلق عليه مازحًا "أنا اتجوزت أسماء جلال مفيش مبروك”.

أبطال فيلم اللعب مع العيال



يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مشاركتها في فيلم «اللعب مع العيال» مع مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.