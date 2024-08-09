روتانا تحت نيران الانتقادات.. هاشتاج "روتانا بتحارب شيرين" يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت تصريحات شركة روتانا ضد الفنانة شيرين غضبًا واسعًا بين الجمهور، مما دفعهم إلى شن حملة عنيفة ضد شركة روتانا، موجهة لها اتهامات بتعطيل مسيرة الفنانة.

شيرين عبدالوهاب

تفاعل رواد منصة "إكس" بشكل كبير مع هذا الحدث، حيث تصدر هاشتاج "روتانا بتحارب شيرين" قائمة التريندات، معربين عن استيائهم من الشركة وإصرارهم على دعم الفنانة شيرين.

تثير هذه القضية تساؤلات حول العلاقة بين الفنان وشركة الإنتاج، وحق الفنان في اتخاذ قرارات تتعلق بمسيرته الفنية، كما تسلط الضوء على قوة تأثير الجمهور وصوته في توجيه الرأي العام.

شيرين عبدالوهاب

يبقى السؤال: هل ستستجيب روتانا لمطالب الجمهور؟ وهل ستشهد هذه الأزمة تطورات جديدة؟

يذكر أن حدة الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا تصاعدت مؤخرا، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن فسخ العقد.

شيرين عبدالوهاب

محامي شيرين عبد الوهاب يؤكد على إنتهاء التعاقد:

ويذكر أن أكد محامي شيرين، ياسر قنطوش، أن العقد قد انتهى بعد سداد جميع المستحقات، بما في ذلك شرط جزائي إضافي. إلا أن روتانا تصر على استمرار التعاقد، وتطالب الفنانة بمبلغ مالي إضافي. هذا التضارب في الروايات يثير تساؤلات حول الأبعاد القانونية لهذه القضية، وتداعياتها على مستقبل العلاقة بين الطرفين.".