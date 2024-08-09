سلوي محمد علي: اتعلمت الاستغناء من أحمد كمال ومنحة البطراوي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنانة القديرة سلوي محمد علي، من ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري للدورة ال ١٧ برئاسة الفنان القدير محمد رياض، دورة سيدة المسرح العربى سميحة أيوب.

تحدثت الفنانة القديرة سلوي محمد علي عن شخصيتها وعن استغنائها عن عدة أدوار أو في حياتها الشخصية من الفنان القدير أحمد كمال والفنانة القديرة منحة البطراوي قائلة “ لو الناس شايفيني راضية وبيسموني كدة فمنحة وأحمد كمال مستغنين نهائى مش بيفرق معاهم حاجة غير راحتهم وبس ودة اللي اتعلمت منهم ”.

من جانب آخر حرص الفنان القدير أحمد كمال، على حضور الندوة والناقدة سمية لبيب وآخرون.

سلوي محمد علي

أبرز المكرمين

مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

