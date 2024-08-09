نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراسلة «القاهرة الإخبارية»: سفراء دول أجنبية أعجبوا بالعلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية مارينا المصري، إن مدينة العلمين الجديدة تشهد زيارات لوزراء ومسؤولين، كان آخرها مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أشاد فيها بالتنمية والاستثمارات الموجودة في العلمين.

وأضافت «المصري»، في رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أجندة مهرجان العلمين مزدحمة بالعديد من الفعاليات المختلفة، الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية، وغيرها.

مؤتمر وزير السياحة:

وتابعت، أن مؤتمر وزير السياحة والآثار ضم سفراء من 13 دولة، مضيفة أنهم أشادوا بمدينة العلمين الجديدة وبالمهرجان، مواصلة أن مهرجان العلمين يضم 104 جنسية مختلفة، بالإضافة إلى 24 وسيلة عالمية إعلامية، ما يؤكد رؤية القيادة السياسية بأنها تصب في مصلحة الاستثمارات والتنمية.

وأكدت أن الجولة التفقدية للدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، شملت أيضا مطارات العلمين ومطروح وبرج العرب، موضحًا أنها سهلت التنقل بين السائحين ما زاد عددهم، كما أكد على أن هذا المهرجان خير شاهد على أن مصر استطاعت تخطي العديد من المشكلات السياحية.

ولفتت إلى أن وزير السياحة والآثار، دعا الجاليات العربية للقدوم لمدينة العلمين، وتحدث عن أن هذه المدينة تستطيع جذب سياحة عالمية، مشيدًا بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الترويج للسياحة داخل العلمين.

تفاصيل الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين:

وأشارت إلى أن الأسبوع الخامس من المهرجان يشهد زخمًا كثيرًا، مشيرة إلى الاستعدادات النهائية لحفل «الهضبة» ونفاد كافة التذاكر من فئة 600 جنيه إلى مليون جنيهٍ، مشيدة بالتنظيم عالي الجودة لشركة «تذكرتي».