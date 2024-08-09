عاجل.. وفاة والد أحمد صلاح حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن أحد أصدقاء الفنان أحمد صلاح حسني عن وفاة والده من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".



كتب معلقا:' خالص العزاء لأسرة الكرة المصرية والنادي الأهلي في رحيل الكابتن صلاح حسني نجم الفريق ومدير الكرة السابق والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة والد الفنان ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أحمد صلاح حسني.. الدوام لله

كشف أحمد صلاح حسني تفاصيل جديده عن فيلم أوسكار عودة الماموث، قائلا: فخور بالقيام ببطولة فيلم أوسكار - عودة الماموث الذي أعتبره بطولة جماعية بيني وبين هنادي مهنا ومحمد ثروت وباقي نجوم العمل، رأيت حماس شديد من الجمهور فور عرض تيزر الفيلم علي السوشيال ميديا، و90% ؜ من أحداث العمل جرافيكس وسيحاكي أفلام هوليوود.

ومن جانبه، طرحت شركة Trend VFX المنتجة لفيلم أوسكار عودة الماموث، الإعلان التشويقي للعمل الذي تدور أحداثه عن عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة.