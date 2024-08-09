استجابة لمطلب الجمهور..تامر حسني يطرح نسخة جديدة من ينهار أبيض

القاهرة - محمد ابراهيم -



ناشد الجمهور تامر حسني فور طرح أغنية ينهار أبيض اليوم بتعديل الأغنية وطرح نسخة جديدة منها دون صوت الجمهور ليستمتعوا بصوت نجم الجيل.



تامر حسني يستجيب لمطلب الجمهور

استجاب تامر حسني بعد ساعات من طرح الأغنية للجمهور ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له معلقًا:"مساء الفل عالكل إستجابة لطلبكم.. بخصوص أغنية يانهار أبيض هتنزل نسخة تانية غير نسخة الحفلة نسخة من غير صوت الجمهور على جميع المنصات باستثناء كليب الحفلة،، أنت تؤمر يا جمهور يا عسل ".



تفاصيل أغنية يانهار أبيض

والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

كلمات الأغنية

عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

أعمال في انتظار تامر حسني



يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق