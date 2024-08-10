نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحها..تعرف على كلمات أغنية يا نهار أبيض لـ تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرح أمس تامر حسني أغنية جديدة بعنوان "ينهار ابيض" بعد طول انتظار كبير، حيث طالبه الجمهور أكثر من مرة بطرحها.

تفاصيل أغنية يانهار أبيض



والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض

عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

الجمهور يطالب تامر حسني بتعديل نسخة ينهار أبيض



استجاب تامر حسني بعد ساعات من طرح الأغنية للجمهور ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له معلقًا: "مساء الفل عالكل إستجابة لطلبكم.. بخصوص أغنية يانهار أبيض هتنزل نسخة تانية غير نسخة الحفلة نسخة من غير صوت الجمهور على جميع المنصات باستثناء كليب الحفلة،، أنت تؤمر يا جمهور يا عسل ".

أعمال في انتظار تامر حسني





يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق