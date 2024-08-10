نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة ..استقبال كريم عبد العزيز لـ يوسف الشريف في كواليس مسرحية السندباد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الفنان يوسف الشريف على التواجد في حضور أولى ليالي عرض مسرحية السندباد التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، واستقبله كريم عبد العزيز بطل المسرحية والتقطا صورة معًا .

أحداث مسرحية السندباد

وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية

بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

آخر أعمال كريم عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي الذي حقق به نجاح كبير،وتدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.



آخر أعمال يوسف شريف السينمائية



يذكر أن آخر فيلم عرض لـ يوسف الشريف، هو فيلم بعنوان بني آدم، وشاركه في العمل كلا من، هنا الزاهد، أحمد رزق، مي سليم، الراحل محمود الجندي، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.