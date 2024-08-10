نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربنا مكرمنيش عشان أتمنظر على الناس.. عصام صاصا يوجه رسالة لجمهوره قبل الحكم عليه في حادث الدهس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب عصام صاصا مطرب المهرجانات متابعينه بالدعاء له بعد نبأ ترحيله من دبي لمصر بسبب حادث الدهس من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام

https://www.instagram.com/reel/C-d8HFXtBcV/?igsh=czM3Y3l1YWp4N2tt



كتب عصام صاصا ':' كنت راجع من شغلي رايح أجيب ابني أعمله عقيقة أفرح بيه، وأنا راجع في نص الدائري بالظبط ماسك نص الطريق، هو الله يرحمه ويحسن إليه أنا مخبطتوش من على الرصيف زي ما الناس بتقول والخبطة كانت على الشمال مش من اليمين.

أضاف: ربنا يعلم أنا كنت حاسس بأيه وقتها، والناس قالت عليه أني بدوس على الناس بفلوسي، أنا والدي متوفي من وعندي سنة وعشت عمري كله مع والدتي وعشنا أيام تحت خط الفقر، أنا ربنا كرمني من سنتين تلاتة، ومكنتش حابب أرد، لكن أنا ممكن أنزل متشفونيش تاني.



وختم:' أنا لبست قواضي وحوارات وأنا أغلب من أني أعمل أي حاجة في الدنيا، أنا محتاج دعمكم جدا وتدعو لي وتقفوا معي ولو كنت سبب في يوم من الأيام أني أفرح أي حد أنه يدعيلي، وأنا راضي بقضاء ربنا وواثق في القضاء المصري وأنه مش هيظلم حد ولا هيجي على حد، وأنا أقل خلق الله وعمري ماهدوس على الناس بفلوسي ولا حيلتي الفلوس اللي تخليني أعمل كده.