"كفاية فراق" لـ مسلم تقترب من مليون مشاهدة وتزال فى تريند "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان مسلم مؤخرًا أحدث أغنياته الذي تحمل اسم "كفاية فراق" حيث طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع ومحطات الراديو، وأغنية "كفاية فراق" هى الثامنة من ألبومه الجديد.

ولقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 901 ألف مشاهدة وتحتل التريند السادس والعشرون.

تفاصيل أغنية "كفاية فراق"

الأغنية يقدم من خلالها صورة الشعور بألم البعد والفراق عن الحبيب، وهو الألم الذى يسيطر علي حزن الإنسان وعلى قلبه ويجعله في حالة نفسية غير مستقرة.. أغنية "كفاية فراق" كلمات عمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى، هشام البنا، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

تأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع.. وأغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه.. و"سابوك فى البيت" التى أهداها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق.. و"هنتقابل" التى وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومعاملته مثل شخص غريب.. و"متزعلش" وتناول فيها فكرة الخوف من الارتباط، والدخول فى علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة.. و"واحد زيك" قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. و"اتقابلنا" قدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة..

كلمات أغنية "كفاية فراق":..

‎و بكتبلك رسالة حب على الاوراق

‎و مضمونها كفايه فراق

‎دا قلبي بيتوجع جدا

‎حبيبي تعبت من الاشواق

‎و ببعتلك مع الليل اللي لسا حزين

‎و قلبي اللي اتقسم نصين

‎بحن لكل تفاصيلنا

‎ياريت حالا، نكون راجعين

‎ف اسمعني

‎علشان قلبي بيوجعني

‎فراقنا فاد ب ايه يعني

‎عذاب بالبطء يقتلني

‎و كلمني..

‎و رد عليا، فهمني

‎بلاش بالبعد تظلمني

‎فراقك شئ بيرعبني

‎و بسرح ف اللي كان بينا ليالِ طوال

‎و اشيل فوق كتفي حمل جبال

‎لا انا عارف اكون جنبك

‎ولا بإيدي اغير حال

‎و بشتكي للحيطان تسمعني، ميردوش

‎و اقول معقول، مبوحشهوش

‎ليالي الوحده مؤذيه

‎و حبك فيا، مانسيتهوش