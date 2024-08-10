بناء على طلب الجمهور..تامر حسني يعلن موعد طرح نسخة ثانية من أغنية "يا نهار أبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان تامر حسني، موعد طرح نسخة ثانية من أغنيته الجديدة " يا نهار أبيض " التي طرحها خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن هذه المرة دون صوت الجمهور، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و نشر "حسني" بوستر الأغنية، وعلق عليه قائلا: "مساء الفل على الكل استجابة لطلبكم بخصوص أغنية يا نهار أبيض هتنزل نسخة تانية غير نسخة الحفلة، من غير صوت الجمهور على جميع المنصات باستثناء كليب الحفلة، أنت تؤمر يا جمهور يا عسل".





تفاصيل أغنية "يا نهار أبيض"

وأغنية "يا نهار ابيض" من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

تصدر أغنية "يا نهار أبيض" التريند

وطرح نجم الجيل تامر حسني خلال الساعات الماضية، أغنية "يا نهار أبيض" التي كانت ينتظرها الجمهور، فقد طرحها على هيئة فيديو من حفل "مهرجان العالم علمين" وسرعان ما دخلت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث أنها الآن تحتل التريند التاسع والعشرون بعدد مشاهدات نحو 68 ألف مشاهدة.