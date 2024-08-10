نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة: مسرحية العيال فهمت نجاح يشرف أي فنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة رنا سماحة إن شخصية نجلها مالك قوية من حيث اختياراته في اللبس والأكل واللعب، لافتة إلى أن شخصيته قريبة منها وليس والده.

و تابعت رنا سماحة خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: ناس كتير بتقول لي بلاش تظهري ابنك على السوشيال ميديا بسبب الحسد، لكن أنا بطلعه لأنه بيعمل حاجات تجنني.

وأكدت رنا سماحة أن مسرحية العيال فهمت نجاح يشرف أي فنان، معلقة: تأثرت بالتجرية دي كتير، والمسرح هو أصعب أنواع الفنون؛ لأن مواجهة الجمهور تؤثر كثيرا على الفنان.

ونوهت رنا سماحة قائلة: تجربة الراديو كانت من التجارب المؤثرة في حياتي الفنية والإعلامية، والراديو أصعب إعلاميا من الظهور على شاشة التلفزيون.

واختتمت بأداء أغنية «زينة» والتي مقرر لها النزوا السوق الفترة المقبلة.