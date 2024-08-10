نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره للتريند..تعرف على آخر أعمال عصام صاصا الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركته مقطع فيديو، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطالبًا من متابعيه الدعاء له بعد نبأ ترحيله من مصر لدبي ،بسبب حادث دهس أحد الأشخاص ،مما تسبب في وفاته، خلال الفترة الماضية، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية آخر أعمال عصام صاصا الغنائية.

آخر أعمال عصام صاصا الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال عصام صاصا الغنائية، هي "كوكبنا باظ"، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنيك من كلمات أحمد حمتو، وتوزيع كيمو الديب.



وكان من آخر أعمال "صاصا الغنائية" أيضا، هي أغنية " صيع منحرفين" عبر موقع اليوتيوب الشهير، إلى جانب مطرب المهرجانات أمين خطاب.

وجاءت كلمات الأغنية كـالأتي:

احنا صيع منحرفين،

احنا بنعامل مسجاين،

طول ما صاصا يابا معا امين،

يبقى كده الدنيا هتخرب،

مطروش وحقي انا مسبهوش،

عمري ما اطلع انا بخربوش،

ايوا بجرح اي وشوش،

مش بمليس لا ده انا بضرب،

هلو، ليكو حق تعالو خدوه،

تحت بيوتكو انا واقف اهوه،

وهطلعكم ع الفوريو