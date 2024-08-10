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ليلة أسطورية.. عمرو دياب يُحيي أضخم حفل في مهرجان العلمين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة أسطورية.. عمرو دياب يُحيي أضخم حفل في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا غنائيًا أسطوريًا هو الأضخم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا".

 

 

وكانت مدينة العلمين الجديدة قد شهدت حضورا جماهيريا غفيرا قبل الحفل بساعات، حيث شهدت المنطقة المحيطة للحفل تكدسا مروريا كبيرا نظرا للالاف التي احتشدت لحضور الحفل.

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أغاني الهضبة عمرو دياب خلال حفل العلمين 

 

وبدأ عمرو دياب حفله بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط هتافات كبيرة من الجمهور فور صعوده للمسرح.

 

 

و قام  عمرو دياب بالغناء خلال الحفل مجموعة متنوعة من أعماله وهي: "بحبه ودا لو اتساب، ووياه، وراجع ويتعلموا، وقمرين، ونور العين، والعالم الله، وليلي نهاري، ويا قمر، ويدق الباب، وهي عاملة ايه، وكان طيب، وايام وبنعيشها، وهتدلع".

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عمرو دياب يعبر عن سعادته بتواجده بمهرجان العلمين 

وقال عمرو دياب للجمهور خلال الحفل: "يسعدني ويشرفني وجودي هنا وأنا بشكر كل اللي ساهم في وجودي معاكم النهاردة الشركة المتحدة وبنش مارك".

وشهد الحفل إقبالًا غير مسبوق، حيث نفذت كامل فئات تذاكر الحفل في الفئات المختلفة خلال الأيام الماضية.

 

ويأتى حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين الجديدة في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفية السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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تفاصيل مهرجان العلمين 

 

تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة.

 

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نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب وطرح فئة جديدة قبل الحفل

 

نفدت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أن قررت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، طرح تذاكر المرحلة الثالثة التي أقيمت أمس حيث نفد كامل فئات تذاكر الحفل التي تتراوح بين المليون جنيه للكابينة و600 جنيه للفئة العادية، مرورا بالتنوع في الفئات السعرية.

 

 

وكانت قد قامت شركة تذكرتي بطرح تذاكر المرحلة الثالثة لحفل عمرو دياب،  ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الدولي.

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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