قريبًا..إيهاب توفيق يطرح برومو كليب "الأستاذ" مع إسلام شيندي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان إيهاب توفيق عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" برومو أغنيته الجديدة "الأستاذ" الذي تجمعه لأول مرة مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي معلنًا أنها ستطرح قريبًا لكنه لم يحدد الموعد بالتحديد التي ستطرح فيه.

منشور إيهاب توفيق

تفاصيل كليب “الأستاذ”

وفي سياق متصل يذكر أنه قد انتهى كلًا من الفنان إيهاب توفيق ومطرب المهرجانات إسلام شندي من تصوير فيديو كليب جديد في إحدى المناطق المطلة على نيل القاهرة وهي الأولى لإيهاب توفيق في نوعية أغاني المهرجانات ويتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا عند طرحها على القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأغنية "الأستاذ" من كلمات وألحان شندي وتوزيع خليل وشندي، ومن المتوقع طرحها قريبًا على يوتيوب.

آخر أعمال مطرب المهرجانات إسلام شيندي

مؤخرًا، تصدرت أغنية "القاضية" للفنان إسلام شندي من فيلم «ولاد رزق 3» قوائم الاستماع في مصر، حيث أصبحت واحدة من أكثر 50 أغنية استماعًا. كما حققت الأغنية نجاحًا ملحوظًا في دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، الإمارات وألمانيا.

آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق

وفي سياق آخر، أصدر النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه بعنوان "أيوة يا غشاش" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الرقمية، بالإضافة إلى محطات الراديو. والمفاجأة أنه اختار طرح الأغنية تزامنًا مع ليلة عيد ميلاده، وذلك بعد نجاح مشاركته في حفل "كاسيت 90" الذي أقيم على مسرح أبوبكر سالم في المملكة العربية السعودية الخميس الماضي.

أغنية "أيوة يا غشاش" تعيد إيهاب توفيق إلى الطابع الدرامي بعد غياب طويل، وهي من كلمات خالد البشبيشي، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"

كلمات أغنية “ أيوة يا غشاش ”

بتبين غير المتداري جواك على طول.. وكمان في عينيك حكايات دايمًا عكس ما بتقول

بتبين غير المتداري جواك على طول..

وخلاص مفيهاش راجعة ما بينا وإنت المسؤول

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش

طول ما إنت بتجرح بزيادة وبتقسى كتير

على إيه هتحمل كالعادة وأتعشم خير

طول ما إنت بتجرح بزيادة وبتقسى كتير

وتجمد قلبك كالعادة وتبيع بضمير

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش