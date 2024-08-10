"أبويا بيرحب بيك".. أحمد السعدني يشيد بصفقة الأهلي الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد السعدني منشورًا من حساب النادي الأهلي على منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث أعلن النادي عن صفقة انتقال يحيى عطية الله، نجم منتخب المغرب، إلى صفوفه.

منشور أحمد السعدني

ورحب أحمد السعدني بالصفقة الجديدة قائلًا عبر منصة إكس: "أبويا بيرحب بيك"، مشيرًا بذلك إلى والده، عمدة الدراما الراحل صلاح السعدني، الذي كان معروفًا بانتمائه للنادي الأهلي واعتباره من أبرز النجوم الأهلاوية.

وجاء في تغريدة النادي الأهلي مقطع فيديو يحتوي على صور لعدد من النجوم المعروفين بحبهم للنادي، مثل عادل إمام، صلاح السعدني، محمود عبد العزيز، شكوكو وغيرهم.

آخر أعمال الفنان أحمد السعدني

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السعدني هو مشاركته بمسرحية “ كازانوفل” بنشاركة الفنانة هنا الزاهد، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى بالرياض.

تفاصيل مسرحية “كازانوفل” لـ أحمد السعدني وهنا الزاهد

وتدور أحداث المسرحية حول "حميده" الذي يريد تزويج ابنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية والذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخًا عاطفيًا لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو".

آخر أعمال الفنان أحمد السعدني الدرامية

وكان أخر عمل درامي للفنان أحمد صلاح السعدني هو مسلسل "سيب وانا اسيب"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها ما زالت على ذمته.

المسلسل من بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، ومحمد جمعة، وعارفة عبد الرسول، ومحمود البزاوي، وآية سماحة، وساندي علي، وأحمد سلطان، ودنيا سامي، ويارا جبران، وفاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.