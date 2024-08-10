نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يعلق على حفلته الآخير بمهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النجم عمرو دياب، على حفله الآخير، الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "دياب" مجموعة من صور الحفل، وعلق عليه قائلا: "ن الليلة الماضية في مهرجان العلمين، أضاء عمرو دياب المسرح بجمهور غفير وأجواء صيفية لا تقبل المنافسة".



وقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، التي يتفاعل معها الجمهور، وشهد الحفل تفاعل كبير من الجمهور وسط حالة من البهجة.

تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

وفي سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.





وقد أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.