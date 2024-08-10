نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهى عابدين تكشف أسرار نجاحها وتفاصيل حياتها في برنامج "حد النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة الشابة نهى عابدين للظهور كضيفة مميزة في برنامج "حد النجوم"، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة على القناة الأولى، وذلك مساء الأحد القادم.

و سيتاح لجمهور البرنامج فرصة التعرف على رحلة نهى الفنية والشخصية، من بداياتها وحتى تصدرها تريند دراما رمضان 2024.

البداية الفنية والانطلاقة نحو النجومية

و بدأت نهى عابدين مسيرتها الفنية من معهد الفنون المسرحية، حيث اكتسبت المهارات الأساسية التي أهلتها للمشاركة في أكثر من 36 عملًا دراميًا.

ومن خلال البرنامج، ستروي نهى كيف ساهمت هذه البدايات في تشكيل شخصيتها الفنية وفتح الأبواب أمامها لدخول عالم النجومية.

التجربة مع يحيى الفخراني في "ونوس"

ستشارك نهى تفاصيل تجربتها الفريدة في العمل مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي اختارها لتشاركه بطولة مسلسل "ونوس".

هذا العمل كان نقطة تحول كبيرة في مسيرتها، حيث حققت من خلاله انتشارًا واسعًا وتقديرًا كبيرًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.

أسرار الحياة الشخصية والعائلية

في حوار مفتوح وصريح، ستكشف نهى عابدين عن جوانب من حياتها الشخصية التي لم تتحدث عنها من قبل، بما في ذلك علاقتها بابنها الوحيد وعلاقتها بوالده بعد الانفصال، كما ستتناول كيف أثرت هذه التجارب على حياتها وتوازنها بين العمل والأسرة.

حقيقة شائعة الاعتزال

تتطرق نهى إلى شائعة اعتزالها التمثيل التي انتشرت بعد زواجها، مؤكدة أنها لم تكن سوى رد فعل على الضغوط التي كانت تمر بها آنذاك، و توضح نهى أن الحسد هو جزء من الثقافة الإنسانية ولكنه ليس هوسًا بالنسبة لها، وأنها تقدر الخصوصية ولا ترغب في أن تكون حياتها مفتوحة أمام الجميع.

لحظات الفرح والحزن في حياة نهى

تتحدث نهى عن لحظات الفرح والحزن التي أثرت في حياتها، مشيرة إلى أن أسعد لحظاتها كانت عند ولادة ابنها أيمن، بينما كانت أصعبها فقدان والدها.

كما تتطرق إلى تأثير الطلاق على حياتها وكيف يمكن أن يكون قرارًا يصب في مصلحة جميع الأطراف رغم صعوبته.

موعد البرنامج

سيتم عرض الحلقة المثيرة للاهتمام من برنامج "حد النجوم" الذي تقدمه الإعلامية سالي عبد السلام، في تمام العاشرة مساء الأحد، على القناة الأولى، حيث يعد المشاهدون بلقاء مشوق مع نهى عابدين يكشف عن جوانب جديدة ومثيرة من حياتها المهنية والشخصية.