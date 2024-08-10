نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان تفتتح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بحفل مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة كارمن سليمان عن مشاركتها في افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث ستُحيي حفل الافتتاح يوم 15 أغسطس المقبل.

و يأتي هذا الحدث كفرصة لجمهور كارمن للاستمتاع بصوتها العذب في أحد أبرز المهرجانات الموسيقية في مصر.

الإعلان عن الحفل عبر إنستجرام

نشرت كارمن سليمان بوستر حفلها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث كتبت: "مستنياكوا في حفل افتتاح مهرجان القلعة بتاريخ ١٥ أغسطس عشان نعمل حفلة جامدة قوي.. قولولي حابين نغني ايه مع بعض."

و يعكس هذا التفاعل مدى قرب الفنانة من جمهورها واهتمامها بمعرفة أغانيهم المفضلة.

إصدار أغنية "حبايب قلبي"

في يوليو الماضي، أطلقت كارمن أولى أغاني ميني ألبومها الجديد بعنوان "حبايب قلبي".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع عمرو الخضري، ومن إنتاج مصطفى جاد.

و تعكس هذه الأغنية أسلوب كارمن الفريد وتواصلها المستمر مع جمهورها من خلال أعمالها الفنية المتنوعة.

تجربة الذكاء الاصطناعي في كليب "كنا في مكان"

في شهر فبراير، أصدرت كارمن كليب "كنا في مكان" على قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الاستماع المختلفة.

و استخدمت كارمن الذكاء الاصطناعي في إنتاج الكليب بشكل كامل، مما جعله واحدًا من أول الأعمال التي تعتمد على هذه التقنية الحديثة في صناعة الفيديوهات الموسيقية.

و الأغنية من تلحين مصطفى جاد وكلمات أحمد سرور، وتم تسجيلها مع الأوركسترا في مقدونيا.

يعكس هذا الابتكار الفني قدرة كارمن على مواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة الموسيقى، ويبرز حرصها على تقديم محتوى موسيقي متجدد ومختلف لجمهورها.