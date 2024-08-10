نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنون شعبية وورش إبداعية في صيف مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح النادي الاجتماعي بمرسى مطروح استمرار العروض الفنية لبرنامج "صيف مطروح" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن الأنشطة الصيفية التي تنظمها وزارة الثقافة بهدف إثراء الحياة الثقافية في مصر.

عروض فرقة أسوان للفنون الشعبية

تضمنت الفعاليات عرضًا مميزًا لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم. قدمت الفرقة باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور النوبي، مثل "الأراجيد، البشارية، الكاريدج، النجرشاد، والكف"، إلى جانب فاصل غنائي.

شهد العرض حضور محمد حمدي، مدير عام فرع ثقافة مطروح، وجمهور كبير من أهالي وضيوف مطروح، وسط تفاعل وإعجاب كبيرين.

ورش فنية متنوعة

استمرت الورش الفنية اليومية المقامة على هامش العروض، حيث قدمت الفنانة نهلة عبد القادر ورشة لتعليم فن الكروشيه.

و تضمنت الورشة شرحًا للمشاركين عن أساسيات الكروشيه واستخدامات أدواته، ولاقت الورشة إقبالًا واسعًا من رواد النادي.

إشراف ودعم ثقافي مكثف

تُقام هذه الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن خلال فرع ثقافة مطروح.

وتأتي ضمن أنشطة مكثفة لهيئة قصور الثقافة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك المشاركة في مهرجان العلمين بدورته الثانية، وانطلاق مهرجان أهالينا الصيفي في عدة محافظات، بالإضافة إلى العروض الفنية في المدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة في قرى حياة كريمة ومناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها.