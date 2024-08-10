نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقص وغناء.. ليلى علوي تشعل حفل راغب علامة بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ليلى علوي علي حضور حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، وشاركت عبر حسابها على Instagram فيديو من الحفل.

ليلى علوي تشعل حفل راغب علامة بالساحل الشمالي

وظهرت ليلى علوي وهي تتمايل وترقص على أغنيات راغب علامة "نسيني الدنيا" و"الحب الكبير"، وحضرت مع شقيقتها، وارتدت فستانا باللون الأصفر، قدم راغب التحية لـ ليلي ونزل من المسرح ليسلم عليها.

آخر أعمال ليلى علوي

وكان آخر أعمال ليلى علوي هو "جوازة توكسيك"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، خاصة وأنهما ينتميان إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، العمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة، وفاروق قنديل.

كما عرض لها مسرحية الصندوق الأحمر، والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركها بطولة العمل بيومي فؤاد، ميمي جمال، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ومن إخراج طارق الإبياري، وايضا شاركت في فيلم شوجر دادي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

نبذة عن ليلى علوي

ولدت ليلى أحمد علوي 4 يناير 1962، وهي من أب مصري وأم يونانية، بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي، حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تزوجت من رجل الأعمال منصور الجمال في 2007، وانفصلت عنه في 2015.