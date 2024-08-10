نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال طايل: 'البرامج الاجتماعية هي من اختارتني.. ولا أنزعج من مقارنتي بريهام سعيد ومنى عراقي' (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل" أسباب انجذابها للبرامج الاجتماعية قائلة:' البرامج الاجتماعية يصعب على أي مذيع اختيارها بنفسه، لكنها هي من تختار من يقدمها، بدليل أن هناك مذيعين قاموا بتقديمها في مرحلة فقط من حياتهم ثم قاموا بتغيرها، لكن بالنسبة لي أنا نجحت في منطقة البرامج الاجتماعية والناس حبتني فيها حب كبير.

وتحدثت نهال طايل في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن مقارنتها بالاعلاميتين ريهام سعيد ومنى عراقي:' لا أنزعج من المقارنات لأنهم أساتذة كبار وأنا بالطبع لي أسم وليس هناك شخص يشبه أحد، وإلا كان أصبح ليس له وجود ملموس، لكنهم أسماء كبيرة ومنى عراقي كانت موجودة على الساحة أثناء ما أنا كنت موجودة، النجاح ليس حكرا على أحد، ففالنهاية لا بد أن يكون للمذيعة بصمة وشكل حتى تلفت انتباه الجمهور.

نهال طايل:' منى الشاذلي مذيعتي المفضلة على الشاشة



كما كشفت طايل عن مذيعتها المفضلة قائلة:' أحب الإعلامية منى الشاذلي للغاية، وأحب مشاهدة برنامجها بجميع فقراته وأعتبرها صاحبة بصمة وريادة في الوطن العربي.

برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.