نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عصام صاصا يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مؤدي المهرجانات عصام صاصا، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه تم التحفظ على عصام بعد وصوله إلى مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، وتم ترحيله لمديرية أمن الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد صدور قرار ضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف، أعلى الطريق الدائري، تحت تأثير المخدر.

الانتربول يضبط عصام صاصا

وسبق، تمكن الإنتربول من ضبط عصام صاصا أثناء تواجده في إحدى الدول العربية، تم ترحيله إلى مصر، واقتياده إلى مديرية أمن الجيزة، وإجراء فيش جنائي له، والتحفظ عليه من قبل قوات الأمن، تمهيدا لمحاكمته غدا أمام محكمة الجنايات، بتهمة تعاطي المواد المخدرة، والتسبب في قتل مواطن، قبل عدة أشهر، في حادث سير أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.

تفاصيل أزمة عصام صاصا

ألقت أجهزة الأمن القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا، لدى وصوله مطار القاهرة الدولى، لاتهامه بقضية القتل الخطأ، التي تنظرها محكمة الجنايات صباح غدِ، إلى جانب اتهامه بالتزوير في محرر رسمى عن طريق شقيقه و2 آخرين لتمكينه من عمل توكيل لمحامٍ للدفاع عنه أثناء مغادرته البلاد إلى دبى، عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة القضية الأولى، قبل أن تأمر بضبطه وإحضاره، عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذي أفاد بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته.

لاول مرة عصام صاصا يروي حادث القتل الخطأ

يذكر ان مغني المهرجانات عصام صاصا قد ظهر في فيديو يتحدث فيه إلى جمهوره قبل ساعات من إلقاء القبض عليه في دولة الإمارات التي كان يتواجد بها الفترة الماضية، وقال: "أنا دلوقتي نازل بلدي وممكن يكون الفيديو دا آخر فيديو تشوفوه ممكن أتاخد في المطار، أنا عايز أفهم الناس إيه اللي حصل معايا بالظبط وإيه اللي أنا فيه لأن الناس مش فاهمة حاجة وبتدخل تقول كلام محصلش".

وتابع عصام: "أنا كنت راجع من شغلي ومصحف ربنا وربنا شاهد على كلامي رايح أجيب ابني عشان هعمل عقيقة أفرح بيه، وأنا راجع في نص الدائري في بنزينة هناك وفي طلعة أكتوبر وأنا ماسك نص الدائري عشان دا طريقي، الله يرحمه ويحسن إليه وينور له قبره ويبارك في عياله أنا مخبطوش من الرصيف زي ما الناس بتقول مش همشي أخبط في الرصيف الخبطة على الشمال مش اليمين، وفي راجل ربنا بعته ليا لا يعرفني ولا أعرفه طلع حكى نفس الكلام اللي أنا بقوله ربنا يعلم أنا كنت حاسس بإيه ساعتها وعملت إيه لأجل الناس دي".

وأكمل عصام صاصا: "الناس قالت عليا إني بدوس على الناس بفلوسي أو إني بمشي أخبط الناس، أنا واحد والده متوفي من وهو عنده سنة عشت عمري كله مع أمي بس أنا وأخويا وشفنا كل المراحل اللي تتخيلوها تحت خط الفقر، ربنا كرمني من سنتين تلاتة فأكيد ربنا مكرمنيش بالفلوس اللي هدوس بيها على الناس أو أكون زي ما بتقولوا كلامكم دا، أنا مكنتش حابب أرد وسايب كله يتكلم لكن دلوقتي ممكن أتزل ومتشوفونيش تاني وبسبب الكلام دا بقى عليا قضايا تانية مع أن أنا غلبان، أنا محتاج دعمكم ومحتاج كل اللي بيحبني وزي ما أنا فرحتهم أنهم يدعولي محتاج كل دعوة من أي حد وأنكم تفهموا إني عمري ما أكون البني آدم اللي يدوس على الناس بفلوسه لأني شفت حاجات تخليني مبقاش كده ولا عندي الفلوس اللي تخليني أدوس على الناس، أنا راضي بقضاء ربنا وواثق في القضاء المصري وأيا كان الحكم إيه وأن القضاء المصري عمره ما يظلم حد".