نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين يكشف عن تعاونه مع شيرين عبد الوهاب بـ "اللي يقابل حبيبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، عن أحدث أعماله العنائية في الفترة الحالية الذي يتعاون فيها مع الفنانة شيرين عبدالوهاب بعنوان «اللي يقابل حبيبي»، والتي من المقرر طرحها قريبًا.

وأعلن تامر حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات«x»، قائلًا:«لعُشاق الدراما والشجن، قريبًا الصوت المصرى الأصيل،شيرين عبدالوهاب،اللى يقابِل حبيبى،من الأغانى اللى مستنيها».

وكانت قد أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدلًا مؤخرًا، بعد الخلافات الأخيرة مع شقيقها محمد بسبب طليقها حسام حبيب، حيث روجت لعمل جديد لها عبر موقع التغريدات “إكس”.

ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة حديثة لها عبر موقع التغريدات “إكس” معلقة عليها “soon”، مما آثار فضول الجمهور.