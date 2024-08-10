نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن أبو الروس يطرح "العيون بصالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لأعمال موسم الصيف طرح الفنان حسن أبوالروس، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «العيون بصالي»، على «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية.

أغنية «العيون بصالي»، من كلمات حسن أبوالروس وويزا منتصر، والفيديو كليب من إخراج ليل أليكس.

كلمات أغنية «العيون بصالي»

و جاءت كلمات أغنية «العيون بصالي» كالتالي:

العيون بصالي

بس مش وصلالي

تيجي قصادي

لساني هو حصاني

عالمكشوف

مش وخدلي ستاره

مشوفش حركه

غير بعد الصفاره

هنا بتاعتي

الملعب واسع

انا على مهلي

وتاتا تاتا

متنكشنيش

الوحش فاق

مفيش مقارنه اساسا

شكلك بان بان بان

كتير الكلام لام لام

هخدك فان فان

مش هتبان بان بان

فوق فوق

اسمع يا صحبي اسمع يا رجوله

خدتك مقلب هنزيعهولك

انا عالمزيكا اجدد موضه

ياااه كومبارس مشافش بطوله

دوم تك

قولي شفتك فين

شايف فيك ميزتين

انك مهمش وبوشين

انا يا انا الواد الجن

اللي لايهدي ولا يون

طالع ازن نازل ازن

اللي يحب صاحبه يرفع ايده ل فوق

فوق فوق فوق

وبعد تبادل نظرات

كاني في المحيط بصطاد

معرفش حب ولا صحاب

مرفش كاش ده ولا اقساط

فانا متسبش ده انا اللي بسيب

مفيش نصيب

تيجي شمال أو تيجي يمين

ملكش فيه

دلوقتي فل

وكل ماشي

معايا مايكي

لابس تاجي

ماشي براحتي

وعلى مزاجي

خلص وقتك

قبل ماجي وايه يا جن

مش هتحن

تيجي بطن

اشوطها سن

بقت حرب

مفيش سلم

بالسنان

مش بالسن

فوق فوق

اسمعي مني يا باربي

تحليل حبك جيه بالسلبي

انا منك شايل ومعبي

اتفضلي بقى قومي من قلبي

بس هص

مفيش غيري انا البوص

جامد وعمري ما قولت

فمشوفش حد ينط

انا يا انا الواد الجن

اللي لايهدي ولا يون

طالع ازن نازل ازن

اللي يحب الشيكالاستيك يرفع ايده ل فوق