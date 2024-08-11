رسالة مؤثرة من نانسي عجرم ردًا على مجزرة التابعين بغزة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة عاجلة بعد الهجوم على مدرسة التابعين بقطاع غزة من خلال حسابها على موقع إكس.

كتبت نانسي عجرم:'بزعل كيف صار القتل عادي والمجازر عادي وكل الحكي والاستنكار والرفض يمر مرور الكرام، تعبنا أكيد، توجعنا كتير ورح نضل نتضامن لأقصى الحدود بس لو شو ما صار، شو ما صار، بعمرنا ما رح نتعود.

أضافت نانسي عجرم: ما بعرف شو فينا نقول لغزة أكتر من اللي نقال، إذا عدالة الأرض خذلتنا، عدالة السماء رح تاخد حق كل الأبرياء.

حرصت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقها نبيل عجرم، في حفل عائلي ضم مجموعة من أصدقائهم المقربين، وقد شاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، صورًا خاصة من الحفل، مهنئة ابنة شقيقها بعيد ميلادها الأول.

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية يوم 16 أغسطس الجاري، وذلك ضمن جولتها في المملكة.

من المقرر أن يتم فتح باب حجز التذاكر للحفل بداية من اليوم، على أن يشاركها في الحفل الفنان عايض.