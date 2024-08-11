نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في القلعة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان علي حجار لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى القلعة، يوم الأربعاء ٢١ أغسطس حيث شارك "علي" جمهوره بالبوستر الرسمي للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"حفلة القلعة باعتبرها من أهم وأفضل الحفلات لأنها بتكون فرصة اني أغني لكل طوائف الشعب المصري".

تعليقات الجمهور على منشور على الحجار

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، طول عمرك أصيل، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال علي الحجار



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار طرحه لأغنية من فوقنا من سابع سماء التي تضامن من خلالها مع القضية الفلسطينية، بالتعاون مع باقة كبيرة من صناع الموسيقي.

وتضمنت كلمات أغنية من فوقنا من سابع سماء الآتي: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين.