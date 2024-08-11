نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على أنغام يا بلدنا يا حلوة.... عزيز الشافعي يحتفل بفوز الجندي وسارة سمير في أولمبياد باريس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الملحن والشاعر عزيز الشافعي بفوز بأحمد الجندي وسارة سمير في أولمبياد باريس، حيث شارك "عزيز" جمهوره بصورة من اللاعبين من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه:" يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، أحمد الجندي وسارة سمير جابوا الدهب والفضة في مصر الف مبرووك للأبطال".

برفقة محمد حماقي عزيز الشافعي يحتفل بتصدر أغنية ليلى طال



احتفل الملحن والشاعر عزيز الشافعي بتصدر أغنية ليلى طال التريند فور نزولها، حيث شارك "عزيز جمهوره " بصورة له برفقة حماقي من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" ليلى طال مع عندليب جيله حماقي تريند".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الأغنية خطيرة، وغيرها من التعليقات.

تفاصيل أغنية ليلى طال

"ليلي طال" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "خلّص على اللي قبله

من يوم ما قلبي قابله

ولا حد كان طايلني

ودي حاجة تتحسبله

خلّص على اللي قبله

من يوم ما قلبي قابله

ولا حد كان طايلني

دي باسمه تتكتبله

يا ويلي ويلي ويلي من الطلة

أداري إيه وأداري ليه إن شاء الله

دي حاجة فيه دي حاجة فيه واخداني

وبلاقيه في بالي جه 100 مرة

يا ويلي ويلي ويلي من الطلة

أداري إيه وأداري ليه إن شاء الله

دي حاجة فيه دي حاجة فيه واخداني

يا ترى ليه! مسلم ليه

وليلي طال.. طال

ليلي طال.. طال

ليلي طال في سهر معاه

وصاحية عينيا مونساه

يقولي بحبك أقول وراه

وبحسد قلبي عشان لقاه

وليلي طال.. طال

ليلي طال.. طال

أنا قلبي مستلمني 100 ألف مرة لما

على عمري قبل منه قال كنت ليه حارمني

أنا قلبي مستلمني 100 ألف مرة لما

على عمري قبل منه وأنا أقولّه غصب عني

يا ويلي ويلي ويلي من الطلة

