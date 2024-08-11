نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. هشام عباس يحيي حفلا غنائيا في مهرجان القلعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم هشام عباس لإحياء حفلًا غنائيًا، ومن المقرر إقامتها يوم 19 أغسطس ضمن حفلات مهرجان القلعة.

ومن المقرر أن يقدم هشام عباس مجمهوره مميزة من أغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

ويشهد مهرجان القلعة مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والموسيقية، تشمل حفلات غنائية لنجوم بارزين مثل علي الحجار، مدحت صالح، هشام عباس، حمزة نمرة، لؤي، هاني شاكر، نادية مصطفى، دينا الوديدي، إيهاب توفيق، مصطفى حجاج، بالإضافة إلى عروض موسيقية لفرق مختلفة وابتهالات دينية.

وأوضحت الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا، أن الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء قد شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث يهدف المهرجان إلى تقديم تجارب ومفاجآت فنية تتناسب مع كافة الأذواق والفئات العمرية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة لمياء زايد أن البرنامج هذا العام يتضمن 31 حفلًا، مع عرضين متتاليين يوميًا على مسرح المحكى، إلى جانب عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأضافت زايد أن المهرجان سيقدم مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين، مع ظهور مميز لنجوم التسعينات، كما تم زيادة عدد المقاعد وتوفير شاشات ضخمة لبث العروض، لتسهيل متابعة الجمهور وتوفير تجربة فنية مميزة في قلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية.