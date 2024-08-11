نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال طايل: سر نجاح واستمرارية "تفاصيل" مصداقيته.. وهذه القضايا خط أحمر ولا أحب تناولها في برنامجي| حوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الإعلامية نهال طايل على مدار سنوات نجاحا كبيرا في الوسط الإعلامي، واستطاعت أن تحجز لها مكانة هامة ببرنامجها الاجتماعي “ تفاصيل” الذي يعتبر من أفضل البرامج الاجتماعية الموجودة على الساحة خاصة في السنوات الأخيرة، كيف بدأت البرامج الاجتماعية وما سر حب الجمهور لبرنامجها “تفاصيل” الذي يعرض على قناة “صدى البلد” ومن قبل على شاشة “المحور”؟، وهل تتأثر بما تقدمه على الشاشة ؟ وهل تفكر في المنافسة والمقارنات ؟.. كل هذه التساؤلات تجيب عنها نهال طايل في السطور التالية في حوار خاص

أنحاز لبرنامجي لأنه استطاع أن يخلق مساحة جماهيرية

مذيعتي المفضلة منى الشاذلي لأنها صاحبة الريادة

أرفض موضوعات زنا محارم والجن والعفاريت وأي موضوع غير أخلاقي لهذا السبب

لم أفكر في تغيير البرامج الاجتماعية

السوشيال ميديا شاورت علي كمذيعة

لم أندم على إذاعة أي حلقة في مشواري

نبرة صوتي قادتني لدخول مجال الإعلانات

في البداية حدثينا عن ما لا تعرفه الناس عن الإعلامية نهال طايل مقدمه برنامج "تفاصيل "؟



قدمت برنامج" صوت الناس" في قناة "LTC" ثم المحور وسعدت بإنضمامي لها كمذيعة من مذيعات القناة، واختاروا البرنامج الاجتماعي فقدمت صوت الناس لفترة ثم تم تغيير اسم البرنامج لـ "تفاصيل" ثم انتقلت لقناة صدى البلد، وحاولت أن أقدم برنامج مختلف لكنهم صمموا على تقديم برنامج تفاصيل.



لماذا اخترتي البرامج الإنسانية الإجتماعية بالتحديد لتقديمها ؟



البرامج الإجتماعية يصعب على أي مذيع اختيارها بنفسه، لكنها هي من تختار من يقدمها، بدليل أن هناك مذيعين قاموا بتقديمها في مرحلة فقط من حياتهم ثم قاموا بتغيرها، لكن بالنسبة لي أنا نجحت في منطقة البرامج الاجتماعية والناس حبتني فيها حب كبير.



سنوات من الاستمرارية.. ما سبب نجاح برنامج " تفاصيل" من وجهة نظرك ؟



مصداقيته، فنحن نعمل على كل شيء حقيقي لو واقع حقيقي، ضحكة حقيقية، ألم حقيقي، كل شيء حقيقي في شارعنا في حياة الناس كل يوم كل هذة الأمور كانت سببا في نجاح البرامج التي قدمتها، وأنا بتشرف بتقديم برنامج " تفاصيل" وبتجربته.



هل نهال طايل تحترم السوشيال ميديا وتضع لها حساب في برنامجها ؟



أحب السوشيال ميديا، لأنها أول من شاورت علي وقال أن هناك مذيعة الناس تريد أن تراها، بالإضافة إلى أنني من قبل أن أكون موجودة في الإعلام بعقد كبير كنت مذيعة صاحبة مشاهدات كبيرة على السوشيال ميديا وبشكل عام لا يمكن أن نغفل السوشيال ميديا، لأنها ذو تأثير ويجب أن نكون متواجدين ومتفاعلين، لا يجوز أن ينغلقوا على أنفسهم وملايين الملايين يشاهدونهم ونحن نبتعد عنهم، لازم نتواجد من أجل خلق توازن في المجتمع، فهناك ظواهر كثيرة أراها على السوشيال ميديا أتساءل لماذا نجحت ؟، أقوم بإستضافتها لكي أبحث عن سبب النجاح وأنا بشكل عام أحب السوشيال ميديا ولا أحب أن أغفل عنها وأتركها وأكون في عالم موازي لهم.

على مدار سنوات قمتٓ بتغطية أكثر من قضية رأيي عام منها بسنت خالد ضحية الابتزاز ونيرة أشرف ومؤخرا الفتاة التي تعدت على حماتها.. ما هي أكثر قضية تعاطفت معها وتأثرت بها؟



أي سيدة تعرضت للظلم تؤثر فيه بشكل كبير، وأكون عاجزة عن الحديث عنها، هناك الالاف السيدات اللاتي تعرضن للظلم، لذلك أتمنى دائما أن نتكاتف كسيدات ونحمي الفتيات ونوجههم ونعطيهم من خبراتنا الإنسانية، من أكثر المشكلات هي أن السيدات لديهم عاطفة شديدة تسوقهم في كل المواقف، وهناك سيدات تلغي عقلها من أجل العاطفة على سبيل المثال الفنانة شيرين عبد الوهاب نجمة الوطن العربي التي تغلب عليها العاطفة فالنماذج دي تؤثر علي، أحيانا أرى سيدة قتلت بسبب إعطائها فرصة لشخص ووقعت في حبه، سيدة تزوجت من رجل وأنجبت منه أبناء ثم يقرر أن ينفصل عنها فجأة، كلها نماذج اتأثر بها للغاية وأعتبرهم هم أبطال البرنامج.



تناولت أكثر من قضية تخص مشاهير منهم قضية حسن شاكوش وريم طارق وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ما الأشياء التي تأخذيها في عين الاعتبار عند الحديث عن الأزمات الشخصية لأي نجم ؟

أنا رأيت فرح ريم وحسن مثل الجمهور العادي واستقبلت بعدها رسالة على صفحتي من شخص يقول أنه طليق ريم الأول وأرسل لي صورهما معا، وعندما راجعت حديث ريم في فرحها على حسن شاكوش وجدتها تقول أن حسن هو أول ارتباط وهو يقول أنه أول حب في حياتها، بالإضافة إلى لافتة سجودها التي أثارت الجدل، تحدثت مع الشاب طليقها فأخبرني أنه مرفوع عليه قضايا من طليقته ريم طب لماذا؟ وهي طلقت منه بمحض إرادتها وتزوجت مرة أخرى من حسن شاكوش، هذة الحلقة لم تعرض لمدة شهر ونصف أو شهرين وأصريت على عدم عرضها أثناء زواجهم حتي لا أتسبب لها في الضرر، لكنه عند بداية ظهور المشاكل بينها وبين حسن شاكوش وبعد حلقتهم في برنامج " شيخ الحارة" قمت بإذاعة الحلقة.

قمت بحلقات إنسانية مع فنانين مختفين من الساحة أبرزهم لطفي لبيب ويوسف فوزي وحلقات أخرى.. ما هي أكثر حلقة فنية أسعدت نهال طايل وأنها قامت بتقديمها ؟

كل الحلقات أسعدتني وكانت رائعة فنانين مصر عن قرب رائعين حقيقي، وكثيرين منهم رشوان توفيق، سميحة أيوب، يوسف فوزي، فردوس عبد الحميد، وفاء عامر، شهيرة، رانيا محمود ياسين، إلهام شاهين كل هؤلاء عن قرب رائعين، لأن الفن يترك بصمة في قلوبهم وبالتالي تجدين أن هؤلاء لم ينجحوا من الفراغ، عندما بدأت أقوم بعمل حلقات فنية في تفاصيل فوجئت بشخصيات فنية عن قرب رائعة.

ما هي معاييرك في اختيار الموضوع أو القضايا لطرحها على الشاشة وما هي الخطوط الحمراء بالنسبة لك وترفضيها من الإعداد عندما يقوم باقتراحها؟

نهتم بالحيادية والمصداقية وأي موضوع يثير غضب الأسرة المصرية هو مرفوض، فعلي سبيل المثال عندما يأتي شخص يخبرني أن هناك فيديوهات جنسية لزوجته ويريد أن يعرض مشكلته هذا أمر مرفوض، زنا المحارم مرفوض، مواضيع الجن والعفاريت مرفوضة بالنسبة لي، لأنها مواضيع سيئة وتسبب غضب للمشاهد ومن يسلك هذا الطريق لا ينجو لأنها كلها أشياء ربنا سبحانه وتعالى قام بتحريمها وغاضب عليها.



هل هناك حلقات قمتِ بتسجيلها ثم تراجعتِ عن إذاعتها ؟

بالطبع نعم، وأي شخص أجده غير صادق بعد الجلوس والتسجيل معه أخد قرار بعدم إذاعة فقرته على الشاشة.



هل ندمتِ على أي حلقة قمتِ بإذاعتها ؟

لا، لم يحدث لأنني لدي تركيز كبير ربما فوق طاقة البشر ويكون لدي استعداد بتسجيل الآلاف الحلقات ولا أذيع منها حلقة واحدة لا أقتنع بها.

هناك من يشبهون محتوى البرنامج واتجاهاته ببرنامج صبايا الخير لريهام سعيد وبرامج منى عراقي.. هل المقارنات تزعجك أم لا ؟

لا أنزعج من المقارنات لأنهم أساتذة كبار وأنا بالطبع لي أسم وليس هناك شخص يشبه أحد، وإلا كان أصبح ليس له وجود ملموس، لكنهم أسماء كبيرة ومنى عراقي كانت موجودة على الساحة أثناء ما أنا كنت موجودة، النجاح ليس حكرا على أحد، فالنهاية لا بد أن يكون للمذيعة بصمة وشكل حتى تلفت انتباه الجمهور.

ومن منهم في وجهه نظرك قدمت المحتوى الأقوى أو تميلين لها؟

أميل إلى برنامجي ولا بد أن أنحاز له لأنه قادر على النجاح، ولأنني استطعت أن أخلق لنفسي مساحة جماهيرية وأصبح موجودة.

من هي المذيعة التي تفضلها نهال طايل ؟

أحب الإعلامية منى الشاذلي للغاية، وأحب مشاهدة برنامجها بجميع فقراته وأعتبرها صاحبة بصمة وريادة في الوطن العربي.



وهل واجه برنامج "تفاصيل" حروبا على الانفرادات واللقطات ؟

بالطبع نتعرض لهذا، لأن ليس هناك نجاح دون حروب فالحروب تساعدني للغاية فهي وقود وطاقة نسير بيها، لكن لا يشغلني ذلك ولا انظر لأحد وإنما أنظر لطريقي وللنجاح الذي لم أحققه بعد

نبرة صوت وشكل مميز.. هل كان لهم عامل في نجاحك كإعلامية ؟



هذة المواصفات جعلتني أدخل مجال الإعلانات أيضا، انتهيت أمس من تصوير أحد الاعلانات لمنتج شعر معروف وكانت تجربة رائعة لكنني قضيت ٣٦ ساعة تصوير، مجال صعب وشاق لكنني أحببت التجربة وسأستمر فيها.

ما الأثر الذي تركه" تفاصيل" في نهال طايل وماذا تغير في شخصيتها ؟

تعلمت أن لا أعطى الحزن أكبر من حجمه ولا الأشخاص أكبر من قدرهم، لأن ذلك سينعكس علي بالخسارة، تعلمت أن أضع الأشياء في أماكنها الصحيحة وعدم التسرع لأن الحياة ليست مهمة، تعلمت أن أفضل اللحظات وأجملها هي التي تكون وسط من نحبهم، قابلت في تفاصيل أشخاص معطائة لأقصي درجة ولديهم عاطفة لا تنتهي.

وأخيرا.. هل من الممكن أن تبتعدي عن نوعية هذة البرامج وتلجأئي لشكل آخر ؟



لماذا أوقف برنامج "تفاصيل" بعد كل هذا النجاح الذي أكرمني به سبحانه وتعالي، بالطبع لا لأن البرنامج محبب لقلب الجمهور.