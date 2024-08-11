"اللي يقابل حبيبي".. تامر حسين يكشف عن أحدث أغانية لشيرين عبد الوهاب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الملحن تامر حسين عن تعاونه الجديد مع المطربة شيري عبد الوهاب من خلال أغنية جديدة، وذلك عبر مقطع صوتي نشره على صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام".

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال المقطع الصوتي: "عندي أغنية تانية هتنزل اسمها "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين".

وعلق تامر حسين علي المقطع الصوتي قائلا: "لعُشاق الدراما والشجن، قريبًا الصوت المصرى الأصيل،شيرين عبدالوهاب،اللى يقابِل حبيبى من الأغانى اللى مستنيها».

شيرين عبد الوهاب

ومن جانبه أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المتحدث الرسمي للنجمة شيرين عبد الوهاب ومحاميها الخاص، أن فسخ التعاقد تم بالفعل منذ أن قامت الفنانة بدفع الشرط الجزائي، وأن البند الرابع من العقد مع روتانا يوضح هذا الامر، حيث ينص على "إذا أصبح تنفيذ الالتزامات الواردة بهذا العقد مستحيلًا – لا قدر الله – يتم تعليق تنفيذ هذا العقد لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وإذا لم تسنح الفرصة للتنفيذ بعد هذه المدة يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء العقد دون ادنى مسئولية عليه قبل الطرف الاخر ".

وأضاف قنطوش أن البند التاسع أيضًا ينص على: "حال إخلال أي من الطرفين بأي من التزاماته التعاقدية، يسدد الطرف المخل للطرف الاخر مبلغًا وقدره 5 مليون جنيهًا كالتزام بدلي".

وأوضح قنطوش أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعاقدت مع روتانا في شهر يناير عام 2019 بموجب عقد رسمي مدته ثلاث سنوات تبدأ مع توقيع العقد وتنتهي في يناير عام 2022، وأن البند الرابع من العقد نص على ذلك بالتحديد، الامر الذي ينهي أي قضية أو دعوى قضائية من جهة روتانا ضد موكلته، ومن ثم لا أثر ولا على المحكمة أن تلتفت له.