نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع حميد الشاعري.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب حميد الشاعري عن وفاة عمته "أمينة الشاعري"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب عليه قائلًا: "اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من سكان الفردوس الأعلى، وداعا يا أطيب وأحن قلب".



تعليقات الجمهور على منشور حميد الشاعري

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعلها من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حميد الشاعري

والجدير بالذكر آخر أعمال حميد الشاعري أغنية مش مركون على الرف، والتي حازت على إعجاب الجماهير.

تفاصيل أغنية مش مركون على الرف



أغنية "مش مركون ع الرف" كلمات أيمن شوقي، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج ميدو عادل، وتقول كلماتها:

أنا مش مركون عالرف أنا هبنى بإيدي الحلم انا هفضل اسابق لازم أكون في بدايه الصف



أنا شخص جديد وهبدأ تاني م الأول حياتى أكيد هتتغير هتتحول بكل إرادة أهد الصعب هتحمل



هحارب اليأس واشيله خلاص من جوايا هدوس عالخوف وهبنى بقوتى بدايه وطول منا بكسر الأزمات واعديها هشوف كل اللى بتمناه بقا معايا