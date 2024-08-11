مديحة حمدي: منى زكي لم تظهر كل إمكانياتها بعد

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الفنانة مديحة حمدي بموهبة الفنانة منى زكي، معتبرة إياها واحدة من أبرز المواهب الفنية الحالية، قائلة: "منى زكي لم تُظهر بعد كل ما تمتلكه من قدرات تمثيلية، وما زال لديها الكثير لتقدمه".

مديحة حمدي تتحدث عن بدايات منى زكي في الفن

وأضافت الفنانة مديحة حمدي، خلال لقائها في برنامج "لقاء على الهوا" المذاع على قناة الشمس، "منذ بدايات منى زكي في المجال الفني، كنت من أكبر مشجعيها، وحرصت على ترشيحها للعديد من الأعمال الدرامية، لأنني أؤمن بموهبتها الكبيرة".

وأكدت مديحة حمدي، في حديثها أن منى زكي ما زالت قادرة على إبهار جمهورها بمزيد من الإبداعات الفنية في المستقبل.

تفاصيل فيلم "الست"



وفي سياق آخر بدأت الفنانة منى زكي تصوير فيلم "الست"، وهو العمل الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، والفيلم من إخراج مروان حامد، ومن تاليف أحمد مراد.