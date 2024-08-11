نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة صيفية.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية.

أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد

وظهرت عائشة بن أحمد، مرتدية فستانا مفتوحا باللون الأصفر وبه نقشات ليكشف عن جمالها ورشاقتها، اعتمدت مكياجا يبرز جمال بشرتها الطبيعي، تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي.

أحدث أعمال عائشة بن أحمد

ومن ناحية أخرى، انضمت الفنانة عائشة بن أحمد لقائمة أبطال مسرحية "عملوها إزاي" التي تشارك بها في فعاليات مهرجان العلمين، وذلك بدورته الثانية أمام الفنان كريم محمود عبد العزيز، تدور في إطار كوميدي أثناء تحقيق أشهر محقق في حل أصعب ألغاز الجرائم ومعه مساعده عن جريمة حدثت في لوكيشن تصوير نجم شهير لتدور بينهم مجموعة من الأحداث الكوميدية، وهي من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، سليمان عيد، حمدي المرغني ومحمد أسامة (أوس أوس).

آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد

وكان آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد هو مسلسل “دون سابق إنذار”، من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلًا من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

قصة مسلسل دون سابق إنذار

وتدور أحداث مسلسل دون سابق إنذار في إطار تشويقي حول قصة طفل تكتشف والدته بمحض الصدفة إصابته بمرض السرطان لتبدأ رحلتها معه في العلاج، والصراعات التي تشهدها مع والده، إذ تنشأ العديد من الخلافات بينهما في إطار تشويقي.

آخر أعمال عائشة بن أحمد في السينما

وأيضا آخر أعمالها في السينما هو فيلم «ريتسا»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم ومن ضمن تلك النجوم محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي، وتدور قصة فيلم ريتسا في إطار من الرومانسية حول ثلاث قصص من الحب في أزمنة وأماكن مختلفة وتسيطر عليهم طابع الدراما والغموض ولكن في النهاية يكون هناك رابط يدمج الثلاث قصص مع بعضهم.