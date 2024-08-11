نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. جلسة محكمة عصام صاصا بتهمة تعاطي المخدرات ودهس مواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة جنايات الجيزة بزينهم، اليوم الأحد، بمعاقبة مؤدي المهرجانات "عصام صاصا"، بالحبس لمدة ٦ أشهر مع الشغل لحيازته المواد المخدرة، وانقضاء الدعوى المدنية والجنائية بالتصالح في اتهامه بالقتل الخطأ أعلى الطريق الدائري.

محكمة عصام صاصا

وحضر عصام صاصا مطرب المهرجانات، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، ثاني جلسات محاكمته بتهمة القتل الخطأ، وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير مخدر، وظهر "عصام صاصا" داخل القاعة وهو يقرأ القرآن ويرتدي كمامة وتيشرت أسود، بعد أن خرج صاصا من القفص بكى بشدة أمام هيئة المحكمة بعد أن وجد زوجته تبكي ويملأ عينيها الخوف عليه فيما ظهر عليه الإرهاق والقلق الشديد، خلال انعقاد ثاني جلسات مُحاكمته أمام محكمة الجنايات في تهمة القتل الخطأ.

اللحظات الاخير لـ عصام صاصا قبل القبض عليه

وظهر مطرب المهرجانات عصام صاصا في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل القبض عليه، وبدأ الحديث لمتابعيه، قائلا: "يمكن دي آخر مرة هتشوفوني فيها"، ليسرد بعدها تفاصيل أزمته في الآونة الأخيرة.

تفاصيل القبض على عصام صاصا

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا، بالإمارات، وجرى ترحيله إلى البلاد قبل أن يوقع على قرار إحالته للجنايات من ثم نقُل إلى السجن المركزي لحين عرضه أمام هيئة المحكمة في خلال جلسة اليوم، وايضا أحالت النيابة العامة، في وقت سابق عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير في اتهامه في القضية رقم 6735 لسنة 2024 المقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة لمحكمة الجنايات

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية صور من جلسة حكم عصام صاصا..

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