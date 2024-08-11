كريم الحسيني يستغيث بدار الإفتاء بعد منعه من دخول المسجد لأداء الصلاة

القاهرة - محمد ابراهيم - استغاث الفنان كريم الحسيني بدار الإفتاء ورجال الدين، من خلال فيديو نشره عبر حسابه بموقع انستجرام، وذلك بعدما منعه من دخول أحد المساجد في المقطم لأداء صلاة العصر، بسبب غلق المسجد بعد أداء الفريضة مباشرة، قال: سؤال لدار الإفتاء ولشيوخ ولرجال الدين، لما أبقى ماشي على طريق وأركن وأكون عاوز أصلي العصر والساعة دلوقتي مكملتش خمسة ونص، ولسه الناس خارجة من المسجد.

وقال كريم الحسيني: أنا قدام مسجد الشهيد أحمد حسن الجندي في المقطم، ولما أركن وأقول له عاوزة أدخل أصلي العصر، يقول لي معلش إحنا قفلنا الجامع، قلت له بتتكلم جد ولا بتهزر؟ قال لي بتكلم جد.. قلت له طيب أنا مش جايلك في صلاة المغرب أنا جاي لك في صلاة العصر، واللي عاوز يصلي يعمل إيه.. قال لي جملة في منتهى الكوميديا، قال لي يصلي في بيته، قلت لو أنا مش في البيت وركنت وعاوز أصلي قال لي أنا عبد المأمور، قلت له العيب مش عليك العيب على اللي أصدر القرار.

وأكمل كريم الحسيني: قلت له يعني أطلع المصلية وأصلي هنا في الساحة موافق طيب؟ هل ممكن أدخل أتوضى؟ رفض.. قلت له طيب أتيمم ولا أدخل اتوضى في كافيه؟ هل إحنا وصلنا للدرجة دي؟ لو عاوز أصلي العصر بعد نص ساعة من وقت الفرض نقفل الجوامع؟ السؤال ده لكل البشر.. بنقفل الجوامع بعد الفريضة مباشرة ليه؟ ده وقت العصر مفتوح لحد المغرب... هل ده يعقل؟.

أحدث أعمال كريم الحسيني

ومن ناحية اخري، يشارك كريم الحسيني في فيلم "شمس الزناتي" بطوله كل من محمد امام وامينه خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفي غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن ويتولي اخراج العمل عمرو سلامه.

اخر اعمال كريم الحسيني

وكان اخر اعمال كريم الحسيني هي مسرحية "زقاق المدق" من بطولة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، ومن إخراج واستعراضات عادل عبده.