نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة رياض: الفن في مصر والوطن العربي بقى ذكورى لكن دورة سميحة أيوب هتغير دة (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة عايدة رياض فى تصريحات خاصة للفجر الفني عن سعادتها العارمة بمهرجان القومي للمسرح المصري قائلة “أود الحديث عن مهرجان المسرح المصري الذي اعطي فرصة شبابية جديدة ذات إخراج قوي، تضم مجموعة من الشباب الموهوبين من الممثلين والمهندسين الديكور عن طريق ٣٥ عرض مسرحى يعكس التميز والابتكار في العمل الفني، وهي فرصة عظيمة للاعتراف بالمواهب الشابة وإبراز إبداعاتهم”.

عايدة رياض

و أردفت حديثها “وأود أن أشكر القائمين على هذا المهرجان المميز وعلى رأسهم الفنان محمد رياض والذي شهد تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب، رمز من رموز الفن في مصر”

و استطردت “لقد تركت الفنانة سميحة أيوب بصمة خالدة في تاريخ الفن المصري عبر التلفزيون والمسرح وكل المجالات الفنية الأخرى. إنها حقًا امرأة عظيمة”

عايدة رياض

أما عن الاهتمام فى هذه الدورة بالمرأة وهى دورة مرأة فعلقت “الفن فى مصر والوطن ذكورى ولكن هذه الدورة ستغير هذا المفهوم ونتمنى أن يكون هناك مزيد من الاهتمام بالمرأة في الفعاليات المقبلة كما هو الحال في هذه الدورة”

وجهت رسالة لوزير الثقافة الحالى أحمد هنو “كما أؤكد على ضرورة اهتمام وزير الثقافة بالفن بجميع أشكاله، سواء في السينما، التلفزيون، المسرح، أو الفنون الشعبية، إذ أن هذه الفنون تعتبر سفراء لمصر في الخارج. يجب أن يكون هناك دعم كبير لهذه المجالات، مع ضرورة تعزيز الدراسات والبحوث التي تعزز من قيمة هذه الفنون وتطويرها".