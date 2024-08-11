نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار زوجة عصام صاصا بعد النطق بالحكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة جنايات الجيزة بزينهم، اليوم الأحد، بمعاقبة مؤدي المهرجانات "عصام صاصا"، بالحبس لمدة ٦ أشهر مع الشغل لحيازته المواد المخدرة، وانقضاء الدعوى المدنية والجنائية بالتصالح في اتهامه بالقتل الخطأ أعلى الطريق الدائري.

ودخلت جهاد أحمد زوجة عصام صاصا في نوبة صدمة وبكاء هستيري والصراخ بعد سماع الحكم على زوجها بالحبس، وظلت تردد أن زوجها برئ: «معملش حاجة ليه كده».

وكانت قد أودعت مديرية أمن الجيزة، أمس عصام صاصا مطرب المهرجانات، بالسجن المركزي، تمهيدًا لبدء محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بالتسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري والقيادة تحت تأثير مخدر، واصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة المتهم من قسم شرطة الطالبية، إلى محكمة جنوب الجيزة؛ لعرضه على نيابة جنوب الجيزة؛ لإعلانه بأمر الإحالة ثم إعادته للقسم.



وتحفظت أجهزة الأمن على عصام صاصا مطرب المهرجانات، بعد وصوله إلى مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، وتم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف، أعلى الطريق الدائري، تحت تأثير المخدر، ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمته غدا الأحد.



وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، وأيضا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين.