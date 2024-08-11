نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير كرارة ذوالخطيب.. نجوم الفن والرياضة في عزاء والد الفنان أحمد صلاح حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام الآن مراسم عزاء الكابتن صلاح حسني كابتن النادي الأهلي السابق والمدير التنفيذي الحالي، ووالد النجم أحمد صلاح حسني في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وحرص نجوم الرياضة على تقديم واجب العزاء في النجم الراحل وكان من أبرز الحضور، الكابتن محمود الخطيب، نجدي عبدالغني، إكرامي، سيد عبدالحفيظ وغيرهم.

ومن نجوم الفن كانت النجمة منة فضالي، عبير منير، إيمان العاصي، أمير كرارة، وغيرهم.

وفي سياق آخر توفي أمس الكابتن صلاح حسني وأقيمت صلاة الجنازة في أحد مساجد التجمع الخامس بحضور نجوم الفن والرياضة.

إيمان العاصي تعلن خبر الوفاة:

ويذكر أن أعلن عن خبر الوفاة الفنانة إيمان العاصي من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت:" لا حول ولا قوة الا بالله أنتقل إلى رحمة الله والد زميلي وأخي أحمد صلاح حسني، الله يصبرك يا احمد يارب ويرحم والديك.

آخر أعمال أحمد صلاح حسني:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد صلاح حسني هو مسلسل رحيل وشارك في بطولتهكل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.