نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة افلام الستينات والسبعينات للراحل نور الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ذكرى وفاة نور الشريف.. يقدم لكم دوت الخليج الفني قائمة الأفلام والشخصيات التي قدمها نور الشريف

عقد الستينات:



1. 1966: قصر الشوق - كمال عبد الجواد

2. 1968: بنت من البنات - صلاح

3. 1969: زوجة بلا رجل - مدحت

4. 1969: نادية - صبري

5. 1969: بئر الحرمان - رؤوف كامل

عقد السبعينات:



6. 1970: زوجة لخمسة رجال - وكيل النيابة

7. 1970: أشياء لا تشترى - يوسف

8. 1970: المراية - المهندس أحمد

9. 1970: السراب - كامل

10. 1971: امرأة لكل الرجال - رؤوف

11. 1971: غدا يعود الحب - سامي عبد الحميد

12. 1971: بنات في الجامعة - عصام

13. 1971: شباب في عاصفة - مدحت وحيد

14. 1971: ثم تشرق الشمس - يسري همام

15. 1971: المتعة والعذاب - عادل

16. 1971: زوجتي والكلب - نور

17. 1971: البيوت أسرار - سراج

18. 1971: ولد وبنت والشيطان - نور

19. 1972: زواج بالإكراه - كمال

20. 1972: الخوف - أحمد

21. 1972: امتثال - الأستاذ ناجي

22. 1972: صور ممنوعة - حامد

23. 1972: الحاجز - عزت

24. 1972: من البيت للمدرسة - حسن

25. 1973: السكرية - كمال عبد الجواد

26. 1973: الحب والصمت - فؤاد

27. 1973: المرأة التي غلبت الشيطان - محمود

28. 1973: كلمة شرف - كامل

29. 1973: الرغبة والضياع - عبد الله

30. 1973: مدينة الصمت - أحمد لطفي

31. 1973: أشرف خاطئة - المهندس سامح

32. 1973: دمي ودموعي وابتسامتي - عصام

33. 1973: شيء من الحب - شريف

34. 1973: السلم الخلفي - محمد محمود

35. 1974: مدرسة المشاغبين - بهجت الأباصيري

36. 1974: امرأة حائرة - جلال عبد الرحمن

37. 1974: النصابين الخمسة - شكري

38. 1974: الأبرياء - عمرو الرسام

39. 1974: البنات والحب - علاء

40. 1974: آنسات وسيدات - صلاح

41. 1974: في الصيف لازم نحب - أحمد عبد الفتاح

42. 1974: الشوارع الخلفية - سعد داود (سوسو)

43. 1974: ليالي لن تعود - حسين

44. 1974: الأخوة الأعداء - شوقي الأرماني

45. 1974: أبناء الصمت - مجدي

46. 1975: حبيبتي شقية جدا - علاء

47. 1975: بائعة الحب - سامي

48. 1975: لقاء مع الماضي - حسين / أحمد زاهر

49. 1975: ألو أنا القطة - مشمش

50. 1975: يا رب توبة - إبراهيم عبد الباقي سويلم

51. 1975: الحفيد - شفيق

52. 1975: الكل عاوز يحب - أحمد أبو العز / بشندي

53. 1975: يوم الأحد الدامي - حمادة

54. 1975: صابرين - حسن

55. 1975: لا شيء يهم - محمد وجدي

56. 1975: شقة في وسط البلد - شريف

57. 1975: امرأتان - كمال

58. 1975: الضحايا - د. عصمت

59. 1975: شهيرة - كمال

60. 1975: الأنثى والذئاب - أدهم

61. 1976: الكرنك - إسماعيل الشيخ

62. 1976: الدموع الساخنة - د. شريف

63. 1976: لقاء هناك - عباس سلطان

64. 1976: العاشقات - كمال

65. 1976: الكل يحب - نبيل

66. 1976: وعادت الحياة - عزت أحمد فهمي

67. 1976: لا وقت للدموع - النقيب سمير منصور

68. 1976: المنحرفون - محمود

69. 1976: دائرة الانتقام - جابر عبد الواحد

70. 1976: شلة الأنس - د. سعد

71. 1977: توحيدة - حسين

72. 1977: ميعاد مع سوسو - هشام

73. 1977: سونيا والمجنون - رفيق

74. 1977: فتاة تبحث عن الحب - مجدي

75. 1977: ابنتي والذئب - يوسف أحمد

76. 1977: الشياطين - الأمير نبيل

77. 1977: همسات الليل - طارق

78. 1978: قطة على نار - أمين

79. 1978: الأقمر - كمال

80. 1978: ضاع العمر يا ولدي - عباس

81. 1978: رحلة داخل امرأة - محمود

82. 1978: الاعتراف الأخير - أدهم

83. 1978: المرأة الأخرى - محمود

84. 1978: البعض يذهب للمأذون مرتين - د. ممدوح

85. 1978: دون زواج أفضل - شريف

86. 1978: ابتسامة واحدة تكفي - صلاح شوقي

87. 1979: مع سبق الإصرار - مصيلحي عبد الدايم

88. 1979: يمهل ولا يهمل - سامي

89. 1979: لا تبكي يا حبيب العمر - د. أحمد شوقي