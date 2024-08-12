محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجلته برفقة زينة ورزان جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته كنز من خلال صور عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

واحتفلت أيضا الفنانة زينة ورزان جمال معه بعيد ميلاد ابنته، حيث نشر صور من الحفل معلقا:' عيد ميلاد سعيد يا كنزي.

استعاد الفنان محمد رمضان ذكرياته قبل الشهرة وذلك من خلال صورة له من الساحل الشمالي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتب محمد رمضان:'زمان كنت أنا واصحابي بننزل شط مجاني كان زحمة بس كنت في قمة سعادتي بضحك والعب معاهم.

أضاف:' النهاردة تقريبًا بقعد على شط لواحدي بس ما بضحكش زي زمان ولا بلعب زي زمان.. علشان كده لو خيرتني بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي طبعا".

ويذكر أنه قد أعلن الفنان محمد رمضان عن إنضمامه لموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل جديد، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.