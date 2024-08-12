نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انضمام محمود فارس لقائمة أبطال مسلسل "غموض" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن وليد سامي انضمام الفنان محمود فارس لأحدث عمل درامي من إنتاجه والذي يحمل اسم "غموض"، والذي من المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.



وشارك وليد سامي جمهوره بصورة له برفقة محمود فارس عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، انضمام الفنان محمود فارس لمسلسل غموض من إنتاج وليد سامي وإخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي مدير التصوير دكتور محمد شفيق.

تعليقات الجمهور على منشور وليد سامي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



ويشارك في مسلسل غموض مجموعة من الفنانين ومن بينهم: نهال عنبر، طاهر أبو ليلة، إلهام عبد البديع، ندى بهجت، إيساف، شمس، محمود فارس، وفاء عامر وعدد آخر من الفنانين.



آخر أعمال محمود فارس

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمود فارس فيلم دولارات دولارات، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، صلاح عبد الله، محمود حافظ، راندا البحيري، ميدو عادل، أمينة، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.



أحداث فيلم دولارات دولارت

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول مجموعة من الأفراد يدبرون عملية سطو مسلح على أحد الملاهي الليلية، ما يثير يغضب مدير الملهى ومن ثم تتطور الأمور، وتعرض الأحداث صراع الأفراد في ظل محاربتهم لظروفهم الاجتماعية