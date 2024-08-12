"مش عايشين" لـ رامي جمال تستمر في حصد المشاهدات وتحافظ على التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أحدث أغنياته وهي أغنية "مش عايشين" وهي تنتمي إلى النوع الدرامي الذي تميز به ويحبه الجمهور دائمًا ويفضله، وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ولقت إشادات واسعة من الجمهور.

وأغنية "مش عايشين" تحتل الآن التريند الرابع عشر عبر "يوتيوب" وحققت نسب مشاهدات قد وصلت نحو 292 ألف مشاهدة، وأغنية "مش عايشين" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات أغنية "مش عايشين" لـ رامي جمال

متفارقين

وبعيد عن بعض إحنا الاتنين

وتعبنا البعد بقاله سنين

بنكابر ليه؟

وبنعمل فيها إننا ناسيين

متفارقين

وبعيد عن بعض إحنا الاتنين

وتعبنا البعد بقاله سنين

بنكابر ليه؟

وبنعمل فيها إننا ناسيين

والحقيقة

إن كل ذكرى حلوة عيشنا فيها

لسه بندور عليها

في الأماكن والأغاني

نفسنا نرجعها تاني ومش عارفين

والحقيقة

إن كل واحد فينا عاش حياته

بين دموعه وبين آهاته

والمواقف قاسية جدا

إحنا عايشين بس فعلا مش عايشين

متضايقين

هو الفراق كان ريح مين

والعند أهو شوف وصلنا لفين

واللي يشوفنا

يفكرنا إن إحنا اتنين قاسيين

آخر أعمال الفنان رامي جمال

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وكان رامي جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية "برود ببرود"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر.

كلمات أغنية "برود ببرود" لـ رامي جمال

برود ببرود عليا بـ إيه؟.. أكون جنبك ومش موجود.. معنديش خلق أو مجهود.. دي ماتت والكلام خلصان.. يا ريت متجيش يا سيدي.. احسبها وكأنك متعرفنيش.. صراحة بقيت متلزمنيش.. ولا لازمني اللي بينا زمان.. برود ببرود عليا بـ إيه؟.. أكون جنبك ومش موجود.. معنديش خلق أو مجهود.. دي ماتت والكلام خلصان.. يا ريت متجيش يا سيدي.. احسبها وكأنك متعرفنيش.. صراحة بقيت متلزمنيش.. ولا لازمني اللي بينا زمان.. قويت ومشيت.. موقفتش حياتي عليك.. ولا استنيت ده أنا..استعوضت ربنا فيك.. أنا أجمل حاجة تحصلك.. برغم إني مزيدتش بيك.. فمجنون مين موصلك.. في يوم هضعف واضيع بعديك.. طريق بنهيه مفارقك قلبي.. بكره هتيجي تبكي عليه.. متلجألوش ولو فيك إيه.. وممنوع يبقى بينا سلام.. شبعت عتاب وليه استنى.. صدق وعود من الكداب.. بلاها ولسه بينا حساب.. راجعلي أكيد مع الأيام.. قويت ومشيت.. موقفتش حياتي عليك.. ولا استنيت ده أنا.. استعوضت ربنا فيك.. أنا أجمل حاجة تحصلك.. برغم إني مزيدتش بيك.. فمجنون مين موصلك.. في يوم هضعف واضيع بعديك.