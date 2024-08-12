نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات التليفزيونية لـ مدحت العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الدكتور والسيناريست مدحت العدل من خطف الأنظار بأحدث ظهور له مع الإعلامية لبنى عسل، في مهرجان العلمين.



وتحدث مدحت العدل عن رأيه بالفن والقضية الفلسطينية، وغيرها من الأمور.

وقال:"الفن أهم سلاح، أنا أقدر بـ غنوة أعمل اللي 20 مؤتمر ميعرفش يعمله، السينما الأمريكية سادت العالم وخلتنا نلبس وناكل زيهم دي اسمها القوة الناعمة، فلما تقولي الوطن الأكبر أو الأفلام المصرية ولا الناصر صلاح الدين والحلم العربي، دي قوتنا الناعمة، وإحنا بنكمل بعض والقوة الناعمة بتخدم المسار السياسي، ودور الجمهور أنه يعلم قيمة الفن".

وأضاف:" شفت فيلم زمان اسمه الأمير الصغير هو إنتاج هوليوود، وبيقولوا فيه إن اليهود هما اللي بنو الهرم، وكان الرد أن هذا غير حقيقي، علينا أن نعي تمامًا القوة الناعمة وقدرتها على التأثير وجدانيًا وإزاي بتغير الرأي العام العالمي اللي اتغير 180 درجة تجاه القضية الفلسطينية، وبنشوف الجامعات في أمريكا بيرفعوا العلم الفلسطيني على السوشيال ميديا، وموقف مصر العظيم واضح أمام العالم كله دون مزايدة".

وتابع:" أنا لما جيت أعمل الحلم العربي أنا وصلاح الشرنوبي والمرحوم حلمي بكر وحميد الشاعري، راعيت في الكتابة أن لو اترجمت الأجنبي يفهمها، والناس شايفة الحلم العربي أن لازم كلنا نبقى دولة واحدة، لاء يا جماعة لما فلسطين احتاجت مصر ومصر كانت موجودة ده حلم عربي".

