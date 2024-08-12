نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة... إلهام شاهين تحيي ذكرى وفاة نور الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة إلهام شاهين على إحياء ذكرى وفاة الفنان نور الشريف متذكرة أعمال قدمتها معه، حيث شاركت "إلهام" جمهورها بصورة لها لمشاهد من أعمالها مع الفنان نور الشريف وتذكرته بععض الكلمات،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها: "أجمل أعمالي كانت مع أقرب صديق لقلبي وعقلي هو أستاذي وأخي الأكبر والصديق الصادق جدا الذي احترم آراؤه، هو الفنان الرائع والإنسان الأروع النجم نور الشريف".

وتابعت: "وفي ذكرى وفاته أتذكره بكل الخير وأدعيله من كل قلبي ربنا يجعل مثواه الجنة... أفتقدك يا صديقي الغالي جدا جدا".



وفاة نور الشريف

يذكر أن الفنان نور الشريف، رحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015، عن عمر ناهز 69 عاما، بعدما أثرى تاريخ الفن العربي بأعمال فنية تجاوزت الـ250 عملا فنيا، بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار وبطولة أحمد فهمي وندى موسى وأمير شاهين وعفاف رشاد وغيرهم من النجوم.

