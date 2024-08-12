نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا حداد توجه رسالة للجمهور المصري بعد إحيائها بمهرجان العلمين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت الفنانة ديانا حداد أن تشعل الأجواء خلال تواجدها على المسرح لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة في مهرجان العلمين، حيث حرصت "ديانا" على مشاركة جمهورها بفيديو من الحفلة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:" ثاني وثالث ورابع يا مصر حب كبير وليلة كلها فرح وسعادة ونجاح".



تعليقات الجمهور على منشور ديانا حداد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات نورتي مصر، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مليون مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال ديانا حداد



والجدير بالذكر آخر أعمال ديانا حداد، أغنية الناس الحلوة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

أغنية الناس الحلوة للنجمة ديانا حداد من كلمات محمود فاروق، ألحان مدين، وتأتي الأغنية تزامنا مع موسم أغاني الصيف لتعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر وهو ما أتضح في كلمات الأغنية.